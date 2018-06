Stiri pe aceeasi tema

- Emisiunea este prezentata de Andressa (Andreea Retea), unul dintre primii bloggeri din Romania, si Irina Fodor. Cele doua prezentatoare vor veni cu idei pentru destinatii de vacanta, petrecerea timpului liber, redecorarea casei, retete, informatii despre cele mai noi trenduri sau lifestyle. In fiecare…

- Andressa, unul dintre cei mai cunoscuti bloggeri din Romania, si Irina Fodor vor prezenta noua productie de la PRO TV, initulata „Inspiratia de weekend“, o emisiune de lifestyle, care va contine idei pentru destinații de vacanța, petrecerea timpului liber, redecorarea casei, rețete si informații despre…

- Condițiile meteo nefavorabile și prognoza din urmatoarele zile i-au determinat pe reprezentanții cluburilor de la Liga a III-a sa solicite amanarea etapei din acest weekend, fapt aprobat de oficialii FRF in cadrul unei ședințe de astazi. Etapa din acest weekend ...

- PRO TV va difuza o noua emisiune de life style. Din 25 martie, in fiecare duminica, de la ora 11:00, PRO TV le aduce telespectatorilor Inspirația de weekend! Emisiunea va fi prezentata de Andressa (Andreea Retea), unul dintre primii bloggeri din Romania, și Irina Fodor. Cele doua prezentatoare vor veni…

- Pro TV aduce o noua emisiune in grila de weekend. Inspirația de weekend va fi lansata duminica, 25 martie, de la ora 11:00. Bloggerița Andreea Retea (Andressa) va face parte din echipa de prezentatori al noului format al postului. Irina Fodor va fi co-prezentatoarea acesteia, potrivit paginademedia.ro.…

- Din 25 martie, in fiecare duminica, de la ora 11:00, PRO TV le aduce telespectatorilor Inspiratia de weekend! Emisiunea va fi prezentata de Andressa (Andreea Retea), unul dintre primii bloggeri din Romania, si Irina Fodor. Cele doua prezentatoare vor veni cu idei pentru destinatii de vacanta, petrecerea…

- Nascut la. 1 ianuarie 1826, Kerz, Marele Principat al Transilvaniei azi Carța, județul Sibiu, Romania – decedat la 29 august 1857, Sibiu) Josef Viktor Kastner a fost un poet sas care a scris in dialectul sasesc. Read More...

- Avertizare meteo de ultima ora de la Administratia Nationala de Meteorologie. Un val de aer polar vine cu temperaturi negative in acest weekend. Viscolul revine in mai multe zone din tara. Potrivit meteorologilor, de sambata, vremea se strica in zonele de nord si est ale tarii, iar in noaptea de sambata…