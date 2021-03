Stiri pe aceeasi tema

- Negresa este un desert construit in Statele Unite la sfarșitul secolului al XIX-lea și popularizat in SUA și Canada in prima jumatate a secolului al XX-lea. Rețeta difera in funcție de zona și poate include glazura de ciocolata, crema de branza, fulgi de migdale, chipsuri de ciocolata sau gem, cum este…

- Suntem in postul Paștelui, cel mai aspru din an, astfel ca rețetele de post sunt la mare cautare acum. Va propunem de data aceasta o rețeta simpla de cornulețe de post fragede cu gem și nuca. Ele se topesc in gura, pur și simplu. Se poate pune orice gem dorești, dupa bunul plac. Ingrediente cornulețe…

- Anotimpul mult așteptat de toata lumea se apropie cu pași repezi, iar vremea buna va reuși sa ridice spiritele pentru acest sezon estival. Chiar daca procesul de vaccinare este in continua derulare și este necesar sa-ți asumi in continuare toate masurile de protecție, vara aceasta poate sa te introduca…

- Pentru postul lung al Paștelui trebuie sa te inarmezi cu rețete simple și delicioase, care sa-i mulțumeasca pe cei dragi. O rețeta buna de mancare de cartofi este esențiala. Deși este un preparat pe care il știm din copilarie, exista cateva secrete care fac diferența intre o mancare de cartofi banala…

- Daca ai ramas in pana de idei in privința unor preparate sau pur și simplu vrei sa incerci ceva nou pentru a-ți trece timpul, ai mai jos rețeta potrivita! Cum sa faci lamai murate și care sunt beneficiile citricelor consumate așa? Rețeta pentru lamai murate. Cum sa le prepari și care sunt beneficiile?…

- Mai este foarte puțin timp pana cand ne vom putea delecta papilele gustative cu delicioșii mucenici moldovenești și muntenești. In fiecare an pe data de 9 martie gospodinele pregatesc cei mai gustoși „sfințișori”, cand se sarbatoresc cei 40 de Mucenici.

- Daca inca mai ai timp, poți sa pregatești ceva pe ultima suta de metri. Un tort pentru aceasta zi deosebita a iubirii e tot ceea ce ai nevoie. Dragostea trece prin stomacul multora, așa ca o astfel de surpriza iți aduce și alte beneficii. Rețeta pentru tort: desertul potrivit pentru Ziua Indragostiților…

- Daca vrei sa faci un desert simplu și cat se poate de delicios, iata cei mai ușori pași pentru a realiza un tiramisu cu ciocolata ca la carte. Iubitorii de dulciuri vor fi incantați sa vada cat de rapid se poate realiza prajitura lor preferata.