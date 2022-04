Stiri pe aceeasi tema

- Ingrediente: 300 g cartofi; 200 g ciuperci; 30 g orez; 1 ceapa mare; 50 g faina de grau; marar; patrunjel; ulei de floarea-soarelui; sare; piper; boia dulce (optional). Preparare: Se fierb separat orezul si cartofii in apa cu sare, timp de 20-30 de minute. Intre timp, se taie ceapa si ciupercile marunt…

- Perioada mult așteptata a venit! Da, afara este cald și frumos, semn ca urzicile, cele mai cautate verdețuri de catre romani pentru numeroasele beneficii pe care le are, au aparut pe piața. Ei bine, este timpul potrivit sa faci o mancare cu ele, mai exact urzici scazute cu usturoi. Iata cum se prepara!

- Astazi, de Buna Vestire, este dezlegare la pește, astfel ca noi am pregatit una dintre cele mai bune și apetisante mancaruri care au la baza chiar acest aliment. Iata cum sa iți incanți papilele gustative cu marinata de pește și ceapa. Cu siguranța o sa devina preparatul culinar favorit.

- Daca vrei sa faci dulceața din fructe de șoc, sa știi ca aceasta este o adevarata delicatesa. La fel ca oricare alta dulceața, se pastreaza excelent in camara sau intr-un loc racoros și intunecat. Fructele de soc sunt delicioase și foarte bune pentru sanatate. Cuprins: Despre fructele de șoc Beneficiile…

- Astazi, 13 martie, in prima duminica a Postului Paștilor numita „Duminica Ortodoxiei”, pentru credincioșii ortodocși a trecut prima saptamana din Postul Paștelui, cel mai mare și mai lung post de peste an, care dureaza patruzeci de zile, la care se adauga saptamana Patimilor. Postul Mare incepe in calendarul…

- Lasata secului pentru Postul Sfintelor Pasti are doua etape: Duminica Lasatului sec de carne (27 februarie 2022) si Duminica Lasatului sec de branza (6 martie). In calendarul ortodox, Postul Sfintelor Pasti incepe anul acesta pe 7 martie. Postul adevarat nu este doar de alimente, ci si de ganduri rele.…

- Pentru cei care postesc in zilele de miercuri și vineri, ciorba de linte este un preparat gustos și hranitor pe care trebuie sa-l incerce. Adesea subestimate, semințele de linte au numeroase beneficii, iar rețeta potrivita le face cu adevarat delicioase.

- Fiecare bucatarie are nevoie de o rețeta pentru un sos de roșii de baza ușor de preparat! Aceasta rețeta este proaspata, picanta și are atat de multe utilizari! O conserva de roșii intregi, puțina ceapa, usturoi, ierburi, condimente și este gata in cel mai scurt timp! Acesta este completarea perfecta…