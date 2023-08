Stiri pe aceeasi tema

- Daca nu ai idee cu ce desert sa ii servești pe cei dragi, noi iți propunem o rețeta de prajitura de weekend. Un desert rapid, ușor de preparat, pentru care nu ai nevoie de ingrediente speciale. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa ii urmezi pentru a obține un preparat ca la carte.

- Daca vrei sa gatești un preparat delicios in doar cateva minute, noi iți prezentam rețeta de dovlecei la cuptor cu carne tocata. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie, dar și pașii pe care trebuie sa-i urmezi!

- Supele sunt consumate in mod frecvent de romani, fiind extrem de delicioase, iar timpul de preparare nu este unul indelungat. Rețeta de supa de roșii va fi gata in doar 30 de minute și ai nevoie de cateva ingrediente.

- Pentru ca ne aflam in perioada Postului și cu siguranța vrei sa te delectezi cu un preparat delicios, dar și rapid, astfel ca noi iți prezentam rețeta de pilaf de bulgur cu vinete care este benefic pentru sanatate și te va ajuta sa-ți iei doza de energie, dar și sa consumi puține calorii. Iata care…

- Rețeta tradiționala de zacusca reprezinta o combinație de gogoșari, ardei, vinete, roșii sau pasta de roșii. Una dintre cele mai comune probleme semnalate de gospodine are legatura cu cantitatea de ceapa adaugata. Romancele din Moldova au dezvaluit cum procedeaza pentru a obține un preparat gustos.…

- In aceasta zi, pe data de 1 august 2023, a inceput postul Adormirii Maicii Domnului. Daca ai ramas in pana de idei și nu știi ce sa mai gatești in aceasta perioada sfanta a anului, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru salata…

- Daca vrei sa te delectezi cu un preparat delicios și rapid pentru acest anotimp calduros, noi iți prezentam rețeta de tiramisu cu branza care se realizeaza in doar cațiva pași simpli și ai nevoie de cateva ingrediente. Iata cum sa ii rasfeți pe cei dragi cu cel mai gustos desert!

- Daca vrei sa-i rasfeți pe cei mici de 1 iunie, iți prezentam rețeta de brioșe cu iaurt și capșuni care este un preparat rapid și delicios. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie, dar și pașii pe care trebuie sa-i urmezi!