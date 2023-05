Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea este o iubitoare a preparatelor culinare gatite acasa. Prezentatoarea TV adora sa gateasca și nu ezita nicio clipa sa impartașeasca cu cei ce o urmaresc pe rețelele sociale cateva dintre secretele ei atunci cand vine vorba de prepararea alimentelor. Așa a facut și de aceasta data cand,…

- Gabriel Cristea a cerut din nou ajutorul medicilor dupa ce, in urma cu o luna și jumatate s-a confruntat cu o alergie care i-a produs probleme la unghiile de la maini. Prezentatoarea TV a stat fața in fața cu specialiștii pentru a afla ce are de facut in acest caz.

- In urma cu o zi Tavi Clonda și Gabriela Cristea au aniversat 8 ani de casnicie, insa, cu toate activitațile pe care le desfașoara zilnic, artistul a uitat de acest moment. Cum a reacționat prezentatoarea TV dupa ce soțul ei i-a recunoscut ca mama lui a fost cea care i-a adus aminte de acest eveniment.

- Gabriela Cristea a ramas cu conturile goale dupa divorțul de Marcel Toader. Omul de afaceri, care a murit in anul 2019, ii lua banii din cont fara ca ea sa știe.Gabriela Cristea a fost casatorita cu Marcel Toader timp de 5 ani și au divorțat la dorința omului de afaceri. Intr-o zi, fostul soț al prezentatoarei…

- Ca sa prepari aceasta friptura delicioasa, ce va fi, cu siguranta, pe placul celor dragi, ai nevoie de:– 4 pastravi de 300 de grame (sau cati invitati ai la masa)– un dovlecel– o ceapa– doi ardei capia rosu– 2-3 morcovi– o lingura de ulei de masline– 3-4 foi de dafin– un fir de tarhon proaspat– sare–…

- Gabriela Cristea a fost uimita sa afle ca Deea și Dinu Maxer divorțeaza dupa 18 ani de relație. Prezentatoarea a vorbit despre desparțirea celor doi, care ii sunt prieteni buni. Marți, 28 martie, Deea Maxer anunța pe rețelele de socializare ca relația cu Dinu a ajuns la final. Mulți au fost surprinși…