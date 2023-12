Stiri pe aceeasi tema

- Sarmale de Craciun rețeta tradiționala. Nelipsite de pe masa de Craciun sunt sarmalutele in foi de varza, un deliciu pe care nu toata lumea stie sa il prepare corect, pentru o savoare deosebita. Sarmale de Craciun rețeta tradiționala. Ingrediente: 1 kg carne porc3 cepe mari1 fir praz, taiat și spalat5…

- Catalin Scarlatescu a impartașit cu fanii sai rețeta sa de sarmale. Fostul jurat de la „Chefi la cuțite” a dezvaluit secrete din bucatarie și le-a spus gospodinelor care este secretul preparatului tradițional romanesc.Gospodinele s-au apucat deja sa pregateasca preparatele pentru masa de Craciun, iar…

- ”Știu sa fac sarmale oltenești. In Oltenia, in afara de varza mai exista ardei roșii, oltenii le spun raci. Ardeii aștia se usuca la streașina casei și se pastreaza acolo pana vine vremea de facut sarmale. Se oparesc in apa, li se scot semințele și se umplu cu carnea de sarmale, iar apoi se pun printre…

- Rețeta pentru sarmale oltenești. Preparatul care nu trebuie sa lipseasca de pe masa de Craciun. Sarmalele sunt un preparat extrem de important atunci cand vorbim de sarbatori. Sarmalele nu lipsesc de pe masa de Craciun și nici de pe masa de Paște. Exista insa o mulțime de moduri in care pot fi preparate.…

- Sarmalele sunt foarte delicioase și nu lipsesc niciodata de pe masa de Craciun. Mancarurile tradiționale sunt nelipsite de sarbatori. Daca doriți sa preparați cele mai gustoase sarmale, trebuie sa urmați cateva sfaturi. Ingredientul secret pe care trebuie sa-l adaugi in sarmale Exista foarte multe rețete…

- In celebra carte de bucate romanești a Sandei Marin, exista o rețeta excepționala pentru sarmale de post.Printre rețetele tradiționale romanești din cartea Sandei Marin este și cea pentru sarmale de post, cu orez, foarte potrivita in zilele de post.Ingrediente pentru sarmale de post- o varza mare- 2…

- Puțini ar crede ca deserturile sanatoase exista, dar batoanele de cheesake cu merișoare sunt cel mai bun exemplu in acest sens. Nutriționiștii le recomanda pentru persoanele care vor sa slabeasca, dar fara sa renunțe la momentele de rasfațat ale zilei. Iata care este rețeta și cum le gatești.

- Clatitele sunt un desert popular și pot fi preparate in mai multe feluri. De asemenea, clatitele pot fi pregatite și ca un deșert sarat, in funcție de preferințe. Insa, in cazul in care ești la dieta și ai pofta de clatite, trebuie sa știi ca unul dintre cele mai importante ingredeinte din rețeta poate…