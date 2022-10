Rețetă de ruladă cu dovleac. Un desert special de toamnă Iți dorești sa pregatești un desert special pentru familie ori pentru musafiri, dar vrei un preparat de toamna și nu știi ce sa gatești? Noi venim in ajutorul tau cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta de rulada cu dovleac. Iata de ce ingrediente avem nevoie, dar și care este modul de peparare. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu instalarea sezonului rece, gospodinele și-au incheiat camara unde au pregatit unele dintre cel mai gustoase bunatați. De la muraturi pana la gemuri se afla in gospodaria fiecarei femei. Insa, dupa ce treburile s-au terminat, incepe gatitul. Și ce altceva sa fie mai delicios in sezonul de toamna…

- In timpul vremii mohorate cu care vine toamna, gospodinele sunt in cautare de tot mai multe rețete care sa fie in același spirit cu anotimpul. Așadar, pe langa cele foarte populare, se afla și negresa marmorata cu dovleac copt, care este o adevarata delicatesa in toamne anotimpurile, dar in special…

- Vrei sa te bucuri de cateva momente speciale alaturi de cei dragi, iar in acest sens iți dorești sa ii surprinzi cu un desert delicos, dar nu mai știi ce sa mai gatești? Noi venim cu soluția și iți prezentam o rețeta simpla și rapida pentru o prajitura cu dovleac și nuca de cocos. De ce ingrediente…

- Toamna și-a intrat pe deplin in drepturi, iar gospodinele desavarșite pregatesc preparate delicioase pentru a le pune in camara și a le consuma la iarna. Ei bine, daca ai ramas in „pana” de idei cu rețetele pentru camara, noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și gustoasa rețeta pentru…

- Toamna se apropie cu pași rapizi, motiv pentru care gospodinele au inceput, deja, sa puna muraturile pentru iarna. Indiferent ca vorbim de castraveți, gogoșari, pepeni, gogonele sau conopida, muraturile reprezinta garnitura preferata a romanilor, in lunile sezonului ploios și rece. Care este secretul…

- Eclerele reprezinta un desert extrem de delicios, iar combinațiile pot fi diverse. De data aceasta iți prezint o rețeta de eclere cu banane. Este un desert inedit care va face deliciul copiilor, dar și adulților. Se prepara ușor, dar trebuie sa ai destul de multa rabdare in bucatarie.

- O prajitura perfecta pentru sezonul care se apropie cu pași repezi este checul cu struguri. Vine toamna, iar strugurii vor fi din belșug pe mesele noastre, așa ca nu ar fi raau sa-i utilizam și atunci cand ne testam talentul de cofetari. Iata o rețeta simpla de chec cu struguri, care nu da greș!

- Cand vrei o prajitura delicioasa facuta in casa, rețeta de chec cu ricotta și ciocolata este una dintre cele mai bune opțiuni, iar partea buna este ca prepararea și coacerea nu dureaza mult. Urmeaza pas cu pa rețeta și vei putea sa le dai celor dragi un desert special!