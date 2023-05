Rețetă de prăjitură cu biscuiți și ciocolată. Un desert simplu pentru weekend Este weekend, maine ai musafiri și nu ai idee ce sa le gatești? Ei bine, nu-ți face niciun fel de problema, pentru ca noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru prajitura cu biscuiți și ciocolata. Chiar și un copil o poate gati, cam atat de simpla este. Iata care este modul de preparare al acestui desert, dar și care sunt ingredientele de care ai nevoie! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca ești in pana de idei la capitolul dulciuri, rețeta de rulada cu crema de ciocolata și capșuni poate fi alegerea ideala. Este un desert care se prepara rapid, așa ca nu vei sta prea mult timp in bucatarie, dar și delicios.

- Este weekend, iar daca și tu ai aflat ca ai musafiri zilele astea și nu ai idee ce sa mai gatești, nu-ți face probleme, pentru ca noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru tortul de clatite cu ciocolata și alune. Nu ai nevoie de foarte multe ingrediente, iar modul…

- Ingrediente: 3 oua 3/4 cana zahar (150 grame) 1/2 cana ulei (125 ml) 1 cana iaurt 1 si 1/2 cana faina (300 grame) 1 plic praf de copt coaja de lamaie Finesse esenta de vanilie(Se va folosi cana de 250 ml)Mod de preparare:Galbenusurile se mixeaza cu zaharul si aromele pana isi…

- Iți dorești sa ii surprinzi pe cei dragi cu un desert delicios in acest weekend, dar nu ai nicio idee, iar totodata nu vrei sa petreci prea mult timp in bucatarie? Noi venim in ajutorul tau și iți prezentam cea mai simpla și rapida rețeta de prajitura cu malai și dovleac. Un preparat special pentru…

- Paștele se apropie cu pași repezi, iar daca ai ramas in „pana” de idei și nu știi ce sa mai gatești pentru aceasta sarbatoare, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi iți sarim in ajutor și iți prezentam un desert rapid și delicios. Este vorba despre rețeta de prajitura cu foi de nuca. Iata de ce ingrediente…

- Daca ești in pana de idei la capitolul dulciuri, rețeta de mai jos poate sa fie alegerea ideala. Checul la metru in doua culori iți va aminti, cu siguranța, de gustul copilariei și unde mai pui ca se pregatește rapid.

- De curand, pe TikTok, a devenit virala o rețeta de biscuiți din 3 ingrediente. Modul simplu de preparare, dar și gustul delicios, i-au determinat pe tot mai mulți sa spuna ca este un desert care merita incercat.

- Cine nu și-ar dori ca, la micul dejun, sa aiba parte de un desert pufos și gustos?! Ei bine, mai ales pentru copii, brioșele cu ciocolata reprezinta adevarate delicatese, și se prepara destul de ușor. Bine, și adulții se pot bucura de ele și le pot savura alaturi de cafea. Va prezentam astazi o rețeta…