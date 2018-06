REŢETĂ DE POST. Mâncare cu cartofi şi ciuperci la cuptor Ingrediente mancare de post cu cartofi și ciuperci la cuptor: 1/2kg de cartofi

1/2 kg ciuperci

2 cepe

1 morcov

4 linguri ulei

50 g margarina

3 linguri bulion

marar

patrunjel

sare și piper, dupa gust Mod de preparare Mancare de post cu cartofi și ciuperci la cuptor: Mod de preparare Mancare de post cu cartofi și ciuperci la Cartofii se curața, se taie cuburi și pun la fiert. Din ei se prepara un piure moale cu margarina și sarea cu piperul. Ceapa și morcovul se curața, se taie și se calesc in uleiul incins. Se adauga apoi ciupercile curațate și taiate marunt, se acopera cu apa și se lasa la fiert. Dupa ce scade… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

