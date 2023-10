Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea gospodinelor pregatesc must in aceasta perioada a anului, deoarece este sezonul in care se fac și se aduna strugurii. Ei bine, pentru a te bucura de o rețeta delicioasa, noi iți vom prezenta care este ingredientul secret pentru cel mai bun must de struguri. Iata cum sa-l prepari dupa cea…

- O rețeta deosebita, ușoara, ce va face, cu siguranța, furori in randul musafirilor și familiei. Afla, din randurile de mai jos, cum prepari cei mai gustoși cartofi franțuzești. Acesta este secretul gospodinelor iscusite. Ingrediente simple pentru o rețeta delicioasa Exista numeroase feluri de a gati…

- Zacusca de fasole boabe este una dintre cele mai iubite și apreciate rețete din bucataria romaneasca. Gustul sau bogat și textura cremoasa o fac alegerea perfecta pentru un mic dejun hranitor, o gustare rapida sau un adaos savuros la orice masa.

- Renumit pentru savoarea pe care o da preparatelor culinare, usturoiul este și un remediu natural pentru mai multe afecțiuni. Una dintre cele mai simple variante de a-l utiliza in diverse mancaruri este uleiul de usturoi și plante aromatice.

- Glazurate, colorate, acoperite cu ciocolata, pudrate cu zahar pudra, delicioase și imbietoare, gogoșile sunt unul dintre cele mai cunoscute deserturi americane din lume. Pentru fanii sitcomului animat de succes „The Simpsons” aceste inele dulci vor fi mereu „gogoșile lui Homer”. Cum sa prepari un desert…

- Probabil și ție iți este cald in aceste zile toride de vara și iți dorești sa te racorești cu o bautura, insa ai ramas in pana de idei. Ei bine, nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru cocktail-ul Virgin Mojito. Este o bautura extrem…

- Aceasta rețeta de brioșe cu afine, iaurt grecesc și fulgi de ovaz este grozava pentru micul dejun. Fie ca vorbim despre adulși sau copii, aceasta gustare preparata in casa este o alegere mult mai buna decat cele din comerț.

- Daca ești un mare iubitor de branza și vrei sa incerci ceva nou, diferit de tot ce exista pe piața, trebuie sa incerci aceasta rețeta! Iata aici un tip de branza care se prepara foarte ușor și pentru care nici macar nu ai nevoie de lapte. Este delicioasa, nu vei mai cumpara niciodata de altundeva! […]…