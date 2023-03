Stiri pe aceeasi tema

- Daca vrei sa pregatești un desert, dar totuși ții post, salamul de biscuiți poate fi o varianta. Se prepara rapid și ai nevoie de doar cateva ingrediente. Desertul iți va aminti, cu siguranța, de copilarie.

- Rețeta unui bucatar celebru face furori printre americani. Afla care este secretul aripioarelor de pui crocante. Ce ingrediente nu trebuie sa iți lipseasca din acest preparat ce va face, cu siguranța, deliciul familiei și musafirilor. Care este secretul aripioarelor de pui crocante Un adevarat rasfaț…

- Atunci cand pregatim o placinta cu mere, inevitabil ne gandim la copilarie și la deserturile pe care ni le faceau bunicile noastre. Acest desert este unul aromat, natural și cu multe mere delicioase, perfect pentru orice ocazie. Care e secretul unui preparat ca la carte.

- Camerele de garda ale spitalelor sunt pline de pacienți in aceste zile, fie ei copii, fie adulți. Cu toții sunt gripați, motiv pentru care ministerul Sanatații a emis o alerta epidemiologica de gripa. Pentru a nu ajunge in aceasta situație va spunem azi care este secretul doctorului roman care nu a…

- Daca iți dorești un preparat delicios pentru intreaga familie, dar și pentru musafiri, noi iți prezentam rețeta de paste cu branza la cuptor care este delicioasa și ușor de preparat. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie, dar și pașii pe care ar trebui sa-i urmezi!

- Preparat nelipsit de pe mesele romanești, cea mai buna ciorba de perișoare se gatește dupa rețeta regretatului gastronom, Radu Anton Roman. Mancarea delicioasa se acrește cu borș și se drege cu smantana.

- Romanii obișnuiesc sa prepare cu ocazia Sarbatorilor de Iarna delicioasa piftie. Fiecare are rețeta proprie, insa acum, Catalin Scarlatescu și-a dezvaluit rețeta de piftie cu care iși rasfața familia, an de an, de Craciun. Care este secretul lui Catalin Scarlatescu și ingredientul special pentru cea…

- Pentru o masa tradiționala de Craciun cozonacul este desertul suprem. Daca va incumetați sa-l faceți acasa anul acesta, rețeta lui chef Sorin Bontea este cea pe care vreți s-o urmați pentru un rezultat care sa fie pe placul tuturor. Nu se compara nimic cu un cozonac tradițional facut in casa.