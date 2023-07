ISU Bihor:48 de misiuni ale pompierilor bihoreni in opt localitati

Nr. 218 Oradea, 27.07.2023 BULETIN INFORMATIV48 de misiuni ale pompierilor bihoreni in opt localitati In cursul zilei miercuri, 26 iulie a.c., pompierii militari bihoreni au intervenit in opt localitati, unde au desfasurat 48 de misiuni de inlaturare a efectelor furtunii.… [citeste mai departe]