- Este de notorietate faptul ca in sezonul rece sunt foarte apreciate ciorbele gustoase și consistente. Inventata cu aproape 40 de ani in urma de experta in arta culinara, Cornelia Dumitrescu, din Radauți, Suceava, ciorba raduțeana este o ciorba tradiționala romaneasca. O rețeta ideala trebuie cunoscuta…

- Gospodinele aflate la inceput de drum trebuie sa știe ce se pune in mancare daca s-a turnat prea mult oțet. Aceasta greșeala este facuta chiar și de gospodinele cu experiența, dar nu este un capat de țara, deoarece greșeala poate fi remediata. Ce sa pui in mancare daca ai turnat prea mult oțet Gastronomia…

- In ultimul timp, checul cu lamaie face furori in randul gospodinelor. Desertul racoritor este tot mai iubit și acest lucru se datoreaza consistenței sale moale și ușor umeda. Mai mult, aroma de citrice va impresiona pe toata lumea. Pentru prepararea acestuia vei avea nevoie de doar patru ingrediente.…

- Blatul tortului este un element esențial pentru ca preparatul dumneavoastra sa iasa perfect. Cum faci cel mai pufos blat de tort și pași trebuie sa faceți pentru ca acesta sa iasa delicios, aflați in randurile urmatoare. De asemenea, veți regasi și o rețeta foarte ușoara. Rețeta blat de tort pufos cu…

- Fara indoiala, zacusca este vedeta toamnei. Insa, o buna parte dintre gospodine intampina o serie de probleme in realizarea acesteia. Foarte multe dintre acestea se intreaba cand pot pune sarea in preparat. Din fericire, bucatarii vin cu raspunsul. Nu vei mai da greș cu zacusca! Rețeta de zacusca Zacusca…

- Chef-ul Dragoș Neacșa a criticat-o pe Gabriela Cristea pentru modul in care a ales sa prepare un fel de mancare. Prezentatoarea TV a explicat rețeta pe rețelele sociale, insa se pare ca preparatul nu l-a impresionat deloc pe celebrul bucatar. Ce greșeli a facut jurnalista. Foto Gabriela Cristea, rețeta…

- Ciorbele se numara printre cele mai indragite preparate de catre romani și nu numai. Insa, exista o serie de ingrediente prin care le putem ruina gustul, fara sa știm. Printre acestea se numara și frunzele de leuștean, care nu se pun in toate tipurile de ciorba. Bucatarul aradean Adrian Pop ne spune…

- Este cunoscuta sub denumirea de muhlama, mihlama sau kuymak. Acest tip de mamaliga, cu origini in Turcia, face furori in intreaga lume. Preparatul este foarte cremos, datorita unui ingredient special folosit de bucatari in procesul de gatire. Afla in randurile de mai jos care este secretul. Secretul…