Stiri pe aceeasi tema

- Este weekend, maine ai musafiri și nu ai idee ce sa le gatești? Ei bine, nu-ți face niciun fel de problema, pentru ca noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru prajitura cu biscuiți și ciocolata. Chiar și un copil o poate gati, cam atat de simpla este. Iata care…

- Este weekend, iar daca și tu ai aflat ca ai musafiri zilele astea și nu ai idee ce sa mai gatești, nu-ți face probleme, pentru ca noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru tortul de clatite cu ciocolata și alune. Nu ai nevoie de foarte multe ingrediente, iar modul…

- Ingrediente Pentru clatite 2 oua 160 g faina 250 ml lapte 125 g smantana 100 g zahar pudra 1 praf sare ulei pentru prajit Pentru crema 250 ml lapte 250 g smantana slaba 4 galbenusuri 80 g zahar tos 200 g ciocolata neagra 1. Pentru clatite, se amesteca ingredientele pana se obține un aluat omogen. Din…

- Cel mai tanar jurat de la „Chefi la cutite” se lauda an de an cu aceasta rețeta. Ii place atat de mult si se mandreste atat de tare cu ea, incat a introdus-o si in meniurile restaurantelor sale. Este vorba despre un preparat culinar la care a muncit foarte mult timp, inspirandu-se din cartea de bucate…

- TikTok-ul și Instagram-ul sunt pline de o rețeta care a devenit virala, deoarece are un gust care iți va incanta papilele gustative. Este vorba despre zmeura invelita in strat sublu de ciocolata. Ei bine, noi iți vom prezenta cum sa faci chiar la tine acasa desertul viral pe rețelele personale de socializare.…

- Daca și tu ești in cautarea unui desert potrivit pentru Postul Paștelui, ai ajuns la locul potrivit. Playtech Știri iți explica cum sa prepari clatite pufoase de post cu un ingredient secret. Toata lumea te va lauda pentru rezultatele pe care le vei obține. Cum poți prepara clatite pufoase de post Postul…

- Chifteluțe pufoase de post, o rețeta deloc dificil de preparat, dar cu care iți vei incanta familia și musafirii. Daca urmezi sfaturile din randurile de mai jos, rezultatul va fi delicios, nici nu vei zice ca nu au carne. Secretul este un ingredient folosit de gospodinele desavarșite. Rețeta chiftelute…

- Ai descoperit recent ca prezinți intoleranța la gluten și nu mai poți prepara mancare pe baza de faina? Sau poate pur și simplu ai decis sa faci o schimbare radicala in programul tau alimentar. Oricum ar fi, vestea buna este ca poți consuma in continuare pizza, fara sa iți compromiți sanatatea. Playtech…