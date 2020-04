Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului din Falticeni, Vlad Morariu, a anuntat ca testele pentru coronavirus pentru mamele si bebelusii din maternitatea din acest municipiu au iesit negative. „O veste buna pentru toate doamnele din municipiul Falticeni și localitațile arondate! Am primit de la DSP Suceava rezultatul testarii…

- Managerul Spitalului din Falticeni, dr. Vlad Morariu, a transmis ca toate pacientele maternitații, precum și bebelușii care au venit pe lume in ultimele zile, au rezultate negative la testul pentru coronavirus.Rezultatele au sosit in cursul zilei de luni, menționeaza managerul.Acesta a mulțumit ...

- Municipiul Suceava si alte opt localitati din apropiere sunt in carantina de aproape o saptamana. Din cele 3.613 cazuri de coronavirus, confirmate pana acum in Romania, aproape 1.000 sunt in judetul Suceava. Ieri s-a luat decizia inchiderii totale a Spitalului Campulung Moldovenesc si partial a celui…

- In cadrul emisiunii "Punctul Culminant" moderate de Victor Ciutacu, Victor Ponta a criticat masura instituirii carantinei in Suceava. "Ceea ce se intampla la Suceava este un genocid impotriva acelor oameni. (...) Sa le spui oamenilor: stati acolo si vedeti care scapa dintre voi e genocid",…

- COVID-19 a ajuns in mai toate spitalele din judetul Suceava. Doi medici de la unitatile medicale din Falticeni si Campulung Moldovenesc, care au facut garzi la Spitalul Judetean Suceava, au fost diagnosticati pozitiv. Alte cadre medicale au fost testate si asteapta rezultatele.

- Ministerul Sanatații a alocat 5 milioane de lei pentru continuarea investițiilor și dotarea noului spital din Falticeni, informeaza Prefectura Suceava. Totodata ministerul a alocat Direcției de Sanatate Publica din Suceava 750.000 lei pentru achiziționarea unui sistem de detectare moleculara (Real Time…

- Societatea comerciala ADP Sector 4 si-a suspendat activitatea, iar angajatii au fost trimisi acasa dupa ce un angajat al firmei a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Sotia barbatului, care are biroul in sediul central al ADP sector 4, a intrat in contact cu 120 de angajati. Nora barbatului lucreaza…

- FC Sevilla a anunțat astazi transferul fundașului central Daniel Carrico (31 de ani) la echipa din prima liga chineza Wuhan Zall FC. Destinația aleasa de fundașul central este surprinzatoare, noua sa echipa evoluand in orașul ce a dat naștere virusului mortal coronavirus. Acesta nu va zbura insa in…