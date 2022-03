Stiri pe aceeasi tema

- ”Recunoscator leadership-ului personal al SUA si POTUS pentru atacul dat in inima masinii de razboi a lui Putin si pentru interzicerea importului de petrol, gaze si carbune pe piata americana. Incurajez alte state si alti lideri sa urmeze exemplul lor”, a scris Zelenski pe Twitter. Thankful for US and…

- SUA interzic importurile de petrol, gaze și carbune din Rusia! Președintele Joe Biden a anunțat ca SUA vor interzice toate importurile de petrol rusesc drept razbunare pentru invadarea Ucrainei. Dar, a recunoscut ca americanii vor avea de „suferit”, in special cand vor alimenta mașinile, noteaza AP…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat ieri o lege care ii scuteste de obligativitatea obtinerii unei vize pe combatantii straini care doresc sa lupte in „Legiunea internationala” ucraineana impotriva trupelor ruse, a relatat agentia UNIAN, citata de EFE, potrivit Agerpres. Masura a intrat…

- Din momentul atacarii Ucrainei de catre Rusia, romanii s-au mobilizat exemplar in acordarea de ajutor refugiaților ucrainieni. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis luni, la orele amiezii, un mesaj de recunoștina pentru Romania și i-a mulțumit președintelui Klaus Iohannis pentru sprijinirea…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cere urgentarea procesului de aderare la Uniunea Europeana, deși ieri acuza ca NATO l-a lasat sa lupte singur cu Rusia și facea apel la civilii din toata Europa sa apere Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Dupa prima zi de razboi, Volodimir Zelensky a facut noi declarații despre invezia rușilor in Ucraina. Președintele țarii a precizat ca mai marile țari din Europa nu a sarit in ajutor in aceste momente și statul e nevoit sa lupte singur.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, joi, o convorbire telefonica cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, informeaza Agerpres . „Am avut o convorbire telefonica cu presedintele Zelenski pentru a-l asigura de sprijinul total si de solidaritatea Romaniei in fata agresiunii militare iresponsabile a Rusiei,…

- UEFA nu va mai organiza finala Ligii Campionilor, din acest sezon, la Sankt Petersburg, dupa ce armata rusa a patruns pe teritoriul ucrainean, relateaza Associated Press. Finala competiției ar urma sa se desfașoare intr-o alta locație din Europa.Comitetul executiv al UEFA va avea, vineri, o ședința…