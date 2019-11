Stiri pe aceeasi tema

- Traseul microbuzelor de transport public spre strada Crangului din comuna Vinatori a fost modificat din cauza lucrarilor de modernizare a infrastructurii edilitare derulate de CUP Focșani. Informațiile sunt publicate intr-un comunicat de presa al Consiliului Județean care aduce clarificari la programul…

- Elevii care invața la Scoala Gimnaziala „Nicodim Ganea” din comuna Bistra beneficiaza de burse de merit, de studiu sau sociale. Primarul comunei, Traian Gligor a initiat un proiect de hotarare in acest sens care a primit votul consilierilor locali. Potrivit Hotararii de Consiliu Local nr. 45/2019, in…

- Dezvoltarea imobiliara masiva care a cuprins in ultimii ani comuna Chiajna, ca de altfel tot județul Ilfov, a avut drept rezultat o aglomerare foarte dificil de gestionat și doleanțe pe masura din partea cetațenilor, majoritatea veniți din București sau din alte zone ale țarii, care doresc sa beneficieze…

- Primarul Tiberiu Zelencz are o veste extrem de buna pentru locuitorii comunei Mica: a fost aprobat proiectul privind introducerea canalizarii! ”A fost aprobat proiectul privind introducerea canalizarii in comuna Mica!Cel mai mare proiect pe care l-a obținut comuna Mica, in valoare de 19.054.110 lei…

- Administratia locala a primit de la Guvern 67.000 de lei. „Cam cat o comuna, desi noi figuram ca oras. Dar sunt buni si acestia, am mai achitat ce era de achitat. Oricum, pana la sfarsitul anului avem asigurate sumele necesare pentru functionare, pentru plata salariilor. Noi nu am majorat…

- Șase strazi din comuna Cricau, in lungime totala de 1.190 de metri, vor fi modernizate și asfaltate printr-o investiție in valoare de aproape 850.000 de lei. Administrația locala din Cricau a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație privind modernizarea unor drumuri…

- Pentru al treilea an consecutiv, traditia se pastreaza cu sfintenie, si in prima sambata din luna septembrie, comuna damboviteana I.L.Caragiale imbraca haine de sarbatoare. Cu mic, cu mare, locuitorii comunei I.L.Caragiale sarbatoresc Ziua Comunei, punctul de intalnire fiind satul Ghirdoveni-zona Ghiculesti.Administratia…

- Administratia publica locala demarat o noua investitie in comuna Bistra. Este vorba despre proiectul „Extinderea retelei de canalizare si bransament canalizare pe strada Solidaritatii din comuna Bistra”. Firma S.C. Ecotermica Dava S.R.L. care a castigat licitatia va executa atat faza de proiectare…