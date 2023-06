Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii au tot mai puțina incredere in presa tradiționala și apeleaza din ce in ce mai mult la TikTok pentru știri, iar Romania este prima din UE la acest capitol, potrivit unui raport al Institutului Reuters din cadrul Universitații Oxford, publicat marți, 13 iunie, citat de Reuters.Numarul persoanelor…

- Pe, 18 mai 2023, in Cadrul RDW Design GO!, la sediul Albini Prassa din strada Belgrad nr 12, zona Dorobanți a avut loc evenimentul extraordinar de lansare a expoziției Connecting Horology - Past & Future! O expoziție unica care prezinta in premiera cea mai mare colecție de ceasuri Art Deco americane…

- ”2022 a fost extraordinar pentru noi in Romania, am avut o cifra de afaceri de 111,5 milioane euro, ceea ce reprezinta o crestere de 39% fata de 2021. Noi in ultimii ani am urmat o strategie de expansiune, am avut multe deschideri de magazine in ultimii ani. In mod natural, aceste deschideri au contribuit…

- Rețeaua iSTYLE anunța deschiderea primului magazin Apple Premium Partner din Romania. Noul concept a fost implementat in locația iSTYLE din mall AFI Cotroceni și va deveni accesibil publicului incepand din data de 8 aprilie. Transformarea a presupus un design complet nou, similar cu magazinele Apple…

- Expoziția este alcatuita din lucrarile studenților de la specializarea Mobilier și Amenajari Interioare, anul III de studii, disciplina Luminotehnica, Design industrial și ale studenților masteranzi la programul „Tendinte, materiale și tehnologii noi in arhitectura de interior”, anul I de studii, disciplina…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat luni, 27 martie, intr-o conferința comuna de presa cu președintele Consiliului European, Charles Michel, ca aderarea la Schengen „este un proces complicat de negociere” și ca spera ca Romania sa rezolve problema in acest an. „In varianta cea mai buna,…

- Un hot a fost prins dupa o serie de 5 furturi din buzunare, comise in decurs de 10 zile. In prima instanta, judecatorii au dispus scoaterea din activitate a acestuia timp de doi ani. Curtea de Apel va lua decizia finala. Furturile comise de Fabian Maradin au fost comise in perioada 11-20 martie anul…