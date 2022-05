Reţeaua heroinei: DIICOT Iaşi, lovit în plex de o gafă minoră. Probe nule! Intr-unul dintre cele mai „grele" dosare de trafic de droguri din ultimii ani, procurorii DIICOT se afla in pragul infrangerii. Zeci de marturii si 10 volume de interceptari telefonice, procese verbale de constatare, autorizatii de supraveghere tehnica si rapoarte operative au conturat imaginea uneia dintre cele mai active organizatii de trafic de droguri din Iasi. Procurorii au vanat nu traficanti marunti de ceaiuri imbibate cu substante halucinogene, ci chiar pe capii traficului local de heroina. O grupare organizata aproape perfect, cu un stil de lucru aproape infailibil, ce parea a o pune… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

