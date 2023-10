Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii de interne din Uniunea Europeana s-au intalnit joi, 28 septembrie, la Consiliul JAI de la Bruxelles, pentru a discuta inclusiv despre migranții care sosesc pe mare, iar ministrul de Interne Catalin Predoiu a anunțat ca Romania va ajuta Italia.„Cu privire la dimensiunea externa a migrației,…

- Producatorul vietnamez de automobile electrice VinFast intentioneaza sa livreze primele sale modele in Europa inca din acest an, dupa ce a primit aprobarile necesare din partea autoritatilor de reglementare, a declarat joi directorul general Le Thi Thu Thuy, intr-un moment in care Uniunea Europeana…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer considera ca extinderea Spațiului Schengen nu este oportuna, iar o astfel de extindere poate avea loc doar cand funcționeaza protecția frontierelor externe, a relatat presa de la Viena, preluata de news.ro.Cancelarul Nehammer a transmis sambata, 16 septembrie, ca isi…

- In luna iulie 2023, Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +15.2% fata de iulie 2022, atingandu-se un nivel de 851.156 unitati. In perioada ianuarie-iulie 2023: –au fost inmatriculate in total 6.290.848 unitati, in crestere cu +17.6% fata de perioada similara din 2022;…

- 12 noi incendii au izbucnit in ultimele 24 ore doar in nordul Atenei, iar poliția a reținut 79 de persoane care au pus focul intenționat. Principalele focare sunt pe dealurile din jurul capitalei, dar probleme uriașe sunt in continuare și in nord. Autoritațile au avertizat ca vantul și caldura risca…

- Aproximativ 250 de militari din Franta si Luxemburg si 65 de mijloace tehnice din Grupul de Lupta al NATO in Romania vor participa, in perioada 14-18 august, la exercitiul DEPLOYEX in poligonul Babadag.Deplasarea trupelor si mijloacelor tehnice pentru exercitiul militar de la poligonul Babadag din…

- Infrastructura de incarcare pentru mașinile cu zero emisii, din Uniunea Europeana, nu este inca la nivelul corespunzator. Tocmai de aceea, Consiliul UE tocmai a adoptat o lege denumita "Regulamentul privind infrastructura pentru combustibilii alternativi". Potrivit noii reglementari, incepand cu 2025…

- In perioada 10 – 28 iulie, la Brașov se deruleaza a treia serie de pregatire a personalului operativ cu atribuții de coordonare și conducere a intervențiilor. Timp de 3 saptamani, cadre din comenzile inspectoratelor pentru situații de urgența, precum și medici din cadrul unitaților de primiri urgențe…