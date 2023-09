Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Elon Musk a declarat joi ca intentioneaza sa introduca apeluri vocale si video pe reteaua sa de socializare X, cunoscuta anterior sub numele de Twitter, relateaza dpa, conform AGERPRES.Functia va fi disponibila pe telefoanele iPhone si Android, precum si pe PC-uri si computerele Mac de…

- Compania de socializare X, cunoscuta anterior sub numele de Twitter, va elimina o funcție de protecție care le permite utilizatorilor sa blocheze alte conturi, a declarat proprietarul Elon Musk, intr-o alta mișcare controversata pentru compania pe care a cumparat-o anul trecut, scrie Reuters. Funcția…

- Optiunea de a ”bloca” permite sa nu se mai interactioneze cu anumite profile. ”Ea le permite persoanelor sa impiedice ca anumite conturi sa le contacteze, sa le vada tweeturile si sa le urmareasca”, precizeaza centrul de asistenta al X. Aceasta functie permite evitarea anumitor campanii de hartuire…

- Procurorul special american Jack Smith, care-l investigheaza pe fostul presedinte Donald Trump, a obtinut in ianuarie un mandat de perchezitie pentru contul de Twitter al acestuia, dar reteaua sociala a refuzat sa se conformeze dispozitiei, a anuntat miercuri o curte de apel din SUA, transmite Reuters.

- Elon Musk a declarat ca lupta pe care și-a propus-o cu Mark Zuckerberg, directorul executiv al Meta, va fi transmisa in direct pe platforma de socializare X, fostul Twitter, insa nu a oferit o data pentru confruntare.„Maine (luni - n.r.) imi fac un RMN la gat și la partea superioara a spatelui. S-ar…

- Elon Musk a spus ca platforma sa de socializare X va plati costurile legale si va da in judecata in numele persoanelor care au fost tratate nedrept de catre angajatori pentru ca au postat sau au apreciat ceva pe reteaua cunoscuta anterior sub numele de Twitter, transmite Reuters. ”Daca ati fost tratat…

- Planurile de solicitare au fost trimise marilor furnizori in ultimele saptamani, cerand propuneri de continut financiar, date in timp real referitoare la actiuni si alte caracteristici, se arata in articolul Semafor. Compania X a cerut ofertantilor interesati sa spuna cati bani ar angaja pentru proiect,…

- Elon Musk a afirmat ca numarul utilizatorilor lunari ai platformei de socializare X, cunoscuta anterior sub numele de Twitter, a atins „un nou maxim” si a publicat un grafic care arata cel mai recent numar ca fiind de peste 540 de milioane, transmite Reuters.