Stiri pe aceeasi tema

- Extinderea rețelei de canalizare menajera in localitațile Țifra, Garbova de Jos, Garbovița și Garbova de Sus. A fost solicitat avizul APM Alba Extinderea rețelei de canalizare menajera in localitațile Țifra, Garbova de Jos, Garbovița și Garbova de Sus. A fost solicitat avizul APM Alba Primaria Municipiului…

- Rețea de canalizare menajera in comuna Ohaba: Primaria a solicitat acordul de mediu Primaria comunei Ohaba a solicitat APM Alba emiterea acordului de mediu pentru proiectul privind inființarea rețelei de canalizare menajera in satele Ohaba și Secașel. Inființarea rețelei de canalizare menajera in comuna…

- Modernizarea sistemului de alimentare cu apa și de canalizare menajera, in Garbova. A fost solicitat acordul de mediu din partea APM Alba Modernizarea sistemului de alimentare cu apa și de canalizare menajera, in Garbova. A fost solicitat acordul de mediu din partea APM Alba Primaria comunei Garbova…

- Rețea de canalizare in localitațile Cisteiu de Mureș și Micoșlaca. A fost solicitat avizul din partea APM Alba Rețea de canalizare in localitațile Cisteiu de Mureș și Micoșlaca. A fost solicitat avizul din partea APM Alba Proiectul de fața trateaza realizarea unui sistem de preluare in sistem centralizat…

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului a decis recent, cu prilejul unei ședințe, ca proiectul "Extindere rețea de alimentare cu apa și canalizare menajera in oraș Sovata" propus a fi amplasat in orașul Sovata, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului. Conform…

- Sistem de canalizare menajera in satul Deal din comuna Calnic. Acordul de mediu, solicitat la APM. Valoarea investiției Satul Deal din comuna Calnic ar putea beneficia in curand de un sistem de canalizare menajera, printr-o investiție de peste 4,7 milioane de lei. In acest sens, administrația locala…

- Rețeaua de canalizare in Ighiu va fi extinsa: Se solicita aviz de mediu pentru proiectul de peste 20 de milioane de lei Rețeaua de canalizare in Ighiu va fi extinsa: Se solicita aviz de mediu pentru proiectul de peste 20 de milioane de lei Se solicita aviz de mediu pentru extinderea rețelei de canalizare…

- Reteaua de apa si canalizare din Simleu Silvaniei a fost extinsa si reabilitata in cadrul unui proiect cu finantare europeana, derulat de Compania de Apa Somes SA, in valoare totala de peste 36 milioane de lei, receptia lucrarilor avand loc la finele lunii septembrie, potrivit Agerpres."Contractul de…