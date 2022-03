Rețea care transporta migranți din Asia și Africa prin Timișoara, spre vestul Europei, destructurată de DIICOT. Cum acționau traficanții 16 persoane care faceau parte dintr-un grup specializat in traficul de migranți au fost reținute de polițiștii și procurorii DIICOT din Brașov. Potrivit DIICOT, miercuri au fost facute 15 percheziții domiciliare in județele Brașov și Sibiu la locuințele unor persoane banuite de savarșirea infracțiunii de trafic de migranți. Au fost ridicate inscrisuri, bani, telefoane mobile, […] Articolul Rețea care transporta migranți din Asia și Africa prin Timișoara, spre vestul Europei, destructurata de DIICOT. Cum acționau traficanții a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

