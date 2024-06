Ingredientul periculos folosit de majoritatea restaurantelor din România. Poate provoca cancerul Impactul nociv al uleiului de palmierMarius Vaduva, specialist in onco-nutriție, a explicat in cadrul unui post TV ca uleiul de palmier , cel mai ieftin ulei disponibil pe piața, este utilizat pe scara larga in restaurante datorita costului redus. Cu toate acestea, acest ingredient poate provoca daune semnificative organismului atunci cand este consumat in mod regulat.„Cel mai ieftin ulei este uleiul de palmier, care se folosește in toate restaurantele”, a subliniat Marius Vaduva. El a relatat un caz particular al unei paciente care, in ciuda respectarii stricte a tratamentelor și recomandarilor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

