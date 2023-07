Retailul alimentar din România, cifre spectaculoase anul trecut Cifra de afaceri a retailului alimentar a crescut cu aproape 11,7% fața de 2020 și a fost cu 48% peste nivelul din 2017, la 93 de miliarde de lei in 2021. Pentru 2022, analiștii KeysFin & RetailZoom estimeaza apropierea de pragul de 108 miliarde de lei pe fondul avansului consumului, dar mai ales al accentuarii presiunilor inflaționiste. „Este o premiera pentru piața locala; prin parteneriatul cu RetailZoom am creat primul studiu complet bazat atat pe datele financiare și de localizare a punctelor de lucru ale companiilor, dar și pe date la nivel de categorii de produse, branduri care surprind… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

