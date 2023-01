Retailerii au ajuns să țină sub „cheie“ alimentele de lux Un pachet de unt a ajuns sa coste in jur de 100 de lei in retail, dupa o creștere a prețului de 45% fata de anul anterior, untul devenind produs de lux pentru mulți romani. Urmarea: anumiți retaileri au inceput sa-si protejeze produsele de lux, fie ele și alimente de baza, inchizandu-le in cutii de plastic, potrivit Mediafax. „Este un efect al saracirii populatiei, al scaderii puterii de cumparare si o dovada a faptului ca supermarketurile si hipermarketurile au ajuns pentru o parte din populatie ca niste muzee, iar la muzee intotdeauna exista tentatia de a pune mana pe un produs valoros, in acest… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

