- Accident grav la Comrat. Potrivit primelor informații, un șofer a trecut la culoarea roșie a semaforului, a pierdut controlul volanului și a ajuns cu mașina intr-un copac.Pe pagina de Facebook a StopHam Moldova au fost postate mai multe imagini de la fața locului.

- Doua mașini s-au tamponat noaptea trecuta pe bulevardul Decebal intersecție cu strada Trandafirilor din sectorul Botanica al Capitalei.Din imaginile postate pe Facebook, se observa ca impactul a fost unul violent, iar mașinile implicate in accident au fost avariate grav.

- Yaroslav Yemelianenko este operator turistic in Cernobil. El a postat pe Facebook mai multe poze si un video in care se vede cum flacarile și norul de fum se afla in apropiere de arca ce acopera reactorul 4, locul celui mai grav dezastru nuclear din istorie. Yemelianenko scrie, in postarea…

- TURNU RUIENI – Politistii din Caransebes au reusit sa dea, ieri, de urmele unui tanar de 22 de ani care aparea intr-o transmisiune live pe Facebook, tinand o arma in mana si amenintand cu moartea o alta persoana! „S-au efectuat de urgența verificarile necesare, in urma carora polițiștii, sub coordonarea…

- O femeie a sunat la 112 si a solicitat ambulanta pentru fiul minor, care se simtea rau, fara a aduce la cunostinta personalului medical ca ambii se aflau in izolare la domiciliu dupa ce au intrat in contact cu o persoana care a revenit din Marea Britanie, a informat Parchetul de pe langa Tribunalul…

- O tanara de 20 de ani, din Buzau, intoarsa recent din Elveția, a fugit in noaptea de marți spre miercuri din spitalul de boli infecțioase din localitate, unde se afla in carantina, ca sa-și vada iubitul. Poliția și jandarmeria au intrat in alerta la scurt timp dupa ce au aflat ca pacienta a parasit…

- Senatorul PNL din Constanta Vergil Chitac, care a fost confirmat, vineri, cu noul coronavirus a participat, de 8 martie, la o petrecere cu aproximativ 400 de femei din comunitatea musulmana.O fotografie cu senatorul stand la masa la evenimentul organizat de catre Uniunea Culturala a Tatarilor din Romania…