Restricţiile de intrare în Serbia, ridicate pentru românii care dețin adeverinţă de vaccinare Prefectura Mehedinti a anuntat ca restrictiile de intrare in Serbia au fost ridicate pentru cetatenii romani care dețin adeverinta de vaccinare impotriva COVID-19. Astfel, cetațenii romani care dețin un certificat de vaccinare impotriva COVID – 19 eliberat de autoritațile competente din Romania pot intra pe teritoriul Serbiei, fiind exceptați de la masura carantinei sau de […] The post Restrictiile de intrare in Serbia, ridicate pentru romanii care dețin adeverinta de vaccinare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

