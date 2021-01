Stiri pe aceeasi tema

- Restrictii temporare de trafic-lucrare de interventie in Pasajul Unirii, pe sensul dinspre Piata Universitatii catre Bd. Dimitrie Cantemir Astazi, 29 ianuarie a.c., Brigada Rutiera a fost informata de catre APA NOVA cu privire la faptul ca in Pasajul Unirii, pe sensul dinspre Piata Universitatii catre…

- Traficul rutier in Pasajul Unirii, pe sensul dinspre bulevardul Dimitrie Cantemir catre Piata Universitatii, va fi restrictionat temporar, sambata, intre orele 09,00-15,00, in vederea realizarii unor lucrari de interventie asupra retelei existente. "Avand in vedere aceste aspecte, Brigada…

- Brigada Rutiera a Capitalei informeaza ca sambata vor fi impuse restricții de circulație in Pasajul Unirii, pe sensul dinspre Bd. Dimitrie Cantemir catre Piața Universitații, pentru efectuarea unor lucrari la rețeaua de apa. „Astazi, 22 ianuarie, Brigada Rutiera a fost informata de catre Apa…

- Incepand de joi, in urmatoarele doua zile, inclusiv pe timpul nopții, sunt restricții de circulație pe Autostrada Soarelui, pentru lucrari. De asemenea, conform Centrului Infotrafic din cadrul IGPR, restricții sunt și pe A4 Ovidiu-Agigea, spre litoral, joi, intre orele 09:00- 17:00. Conform sursei citate,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, 14 decembrie, pana la ora 16.00, se vor efectua lucrari de intretinere a partii carosabile pe Autostrada A1 pe sensul Pitesti catre Bucuresti, intre kilometrii 36 si 33. Restrictiile de circulatie se vor aplica alternativ,…

- Brigada Rutiera anunta ca traficul rutier va fi restrictionat, timp de doua zile, in intersectia soseaua Stefan cel Mare - Calea Floreasca, intrucat se fac lucrari pentru remedierea unei avarii la reteaua de distributie a gazelor naturale, relateaza News.ro. "Astazi, 09.12.2020 a.c., Brigada…

- Brigada Rutiera a Capitalei anunța ca vor fi restricții temporare de trafic din cauza unei lucrari de intervenție in intersecția sos. Ștefan cel Mare-Calea Floreasca. „Astazi, 09.12.2020 a.c., Brigada Rutiera a fost informata de catre S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE cu privire la faptul ca in intersecția…

- Traficul rutier va fi restrictionat, sambata noaptea, intre orele 23,00 si 3,00, in Pasajul Unirii, intre Piata Unirii si bulevardul Marasesti, cu ocazia realizarii unor filmari. In ziua de 7 noiembrie, intre orele 23,00 - 4,00, vor fi realizate filmari in Pasajul Unirii, sensul dinspre Piata Universitatii…