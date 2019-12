Stiri pe aceeasi tema

- In zona Pietei Constitutiei se vor aplica restrictii rutiere incepand de marti, 31 decembrie, de la ora 13,00, pana miercuri, 1 ianuarie, ora 6,00, avand in vedere organizarea de catre Primaria Capitalei, prin Centrul Cultural ARCUB a petrecerii "Revelion 2020. Disco Night Fever". "In…

- Hiturile anilor ’80-’90 vor fi live la cea mai mare petrecere dintre ani din Bucuresti – „Revelion 2020. Disco Night Fever” - organizata de Primaria Capitalei prin ARCUB. Printre artistii care vor urca marti, 31 decembrie, de la ora 17:30 , pe scena din Piata Constitutiei se numara O-Zone, Haddaway…

- Circulația va fi restricționata in zona Pieței Constituției, acolo unde se va desfașura Targul de Craciun. Anunțul a fost facut de Brigara Rutiera. „In perioada 28.11 – 26.12.2019, vor avea […]

- Brigara Rutiera a transmis, miercuri, ca in perioada 28 noiembrie - 26 decembrie 2019 vor avea loc restricții de circulație in zona Pieței Constituției, acolo unde se va desfașura Targul de Craciun. De asemenea, in zona se vor amplasa trei treceri de pietoni temporare, anunța MEDIAFAX.Citește…

