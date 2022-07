Restricții rutiere în București. Pe unde nu ai voie cu mașina în weekend Programul „Strazi deschise” se extinde in weekendul 30-31 iulie intr-o noua zona centrala a Capitalei si cuprinde, pe langa traseele bine-cunoscute de pe Calea Victoriei si Soseaua Kiseleff, si str. Jean Louis Calderon, pe segmentul cuprins intre str. Batiste si str. C.A. Rosetti. „Strazi deschise - Bucuresti, Promenada urbana” se desfasoara in perioada aprilie-octombrie 2022 si propune locuitorilor o (re)imprietenire cu orasul in care traiesc prin intermediul unor weekenduri pietonale in mai multe zone centrale si din sectoare. Zonele care devin pietonale variaza de la weekend… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un detinut din Penitenciarul Arad a dat in judecata Organizatia Mondiala a Sanatatii cerand daune de 15 milioane de euro fiindca „OMS nu a specificat ca daca o persoana se vaccineaza contra Coronavirus poate face infarct sau sa se imbolnaveasca de inima”, arata adevarul.ro.Potrivit sursei…

- Regulamentul de inchiriere al bazelor sportive gestionate de instituții ale statului ar putea fi publice, permițand astfel accesul larg. Proiectul de lege ce prevede acest fapt are la baza o analiza a Curții de Conturi despre modul de administrare a celor 227 de baze sportive deținute de statul roman,…

- ■ la cea de a doua proba scrisa a examenului s-au inscris 3.118 candidați, din care 956 la Istorie și 2.162 la Matematica ■ au lipsit 79 de candidați, din care 9 la Istorie și 71 la Matematica ■ o eleva de la LPS Piatra Neamț a fost eliminata din examen ■ Marți, 21 iunie, […] Articolul Alți candidați…

- „Strazi deschise – Bucuresti, Promenada Urbana” si alte evenimente, printre care cel caritabil denumit „Life Will Win”, organizat de Arcub si Ambasada Ucrainei in Romania, se desfașoara in acest weekend in Capitala. Evenimentul „Strazi deschise – Bucuresti, Promenada Urbana”, care are loc in intervalul…

- Evenimentele programate pentru sambata si duminica in cadrul proiectului "Strazi deschise" din Capitala vor fi suspendate din cauza vremii nefavorabile, a informat, joi, Primaria Capitalei. Singurul traseu pietonal disponibil va fi pe Calea Victoriei, intre Piata Victoriei si Splaiul Independentei.

- Promenada urbana Strazi deschise – Bucuresti continua in weekendul 21-22 mai cu noi activitati si evenimente culturale si de agrement pe traseele pietonale din Bulevardul Kiseleff, Calea Victoriei, Bulevardul Unirii si in sectorul 4, la rondul de la Fantana Zodiac. Cel mai amplu proiect outdoor al Bucurestiului,…

- „Primaria Capitalei a atribuit contractul pentru executia a 3,3 kilometri de pista de bicicleta. Noua pista va fi construita in sectorul 1, pe traseul Piata Presei – Bulevardul Kiseleff – Bulevardul Constantin Prezan. Lucrarile vor incepe in zilele urmatoare, urmand sa dureze doua luni. Viitoarea pista…

- Peste 15.000 de bucuresteni si turisti s-au bucurat de strazi eliberate de masini in weekendul 30 aprilie – 1 mai 2022 si au participat la zeci de activitati culturale si sportive din cadrul „Strazi deschise – Bucuresti, promenada urbana”. Evenimentul este organizat de Primaria Capitalei prin Directia…