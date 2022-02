Cehia relaxeaza o parte din restricțiile anti-Covid. Spre exemplu, clienții nu mai trebuie sa prezinte certificatele de vaccinare la intrarea in restaurante sau pentru a participa la evenimente culturale si sportive, a anuntat miercuri premierul ceh Petr Fiala. Masura se aplica de saptamana viitoare. Obligativitatea prezentarii certificatului verde in anumite situații este in vigoare in Cehia din noiembrie 2021. Pana acum, doar cehii vaccinati si cei care au trecut prin boala in ultimele sase luni aveau voie sa intre in baruri, restaurante și hoteluri. “Guvernul va renunta incepand cu 9 februarie…