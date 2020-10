Restricţii mai dure în Londra, de vineri noaptea, pentru a ţine sub control epidemia de Covid-19 Pandemia respiratorie, care a aparut in China anul trecut si a ucis peste un milion de oameni din intreaga lume, se raspandeste in majoritatea regiunilor din Marea Britanie, unde numarul oficial al mortilor provocate de aceasta boala, de 43.155, este cel mai mare din Europa. Furia populatiei creste, totusi, din cauza costurilor economice, sociale si de sanatate ale celei mai mari restrictionari a libertatilor de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. Un fost consilier guvernamental a avertizat ca unii oameni vor avea in curand probleme sa isi imbrace copiii. Secretarul pentru Sanatate, Matt Hancock,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

