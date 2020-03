Stiri pe aceeasi tema

- Cafenele, pub-urile și restaurantele din Marea Britanie se inchid de vineri seara, din cauza pandemiei de coronavirus, noteaza BBC. Astfel, in urma unei declarații facute de catre premierul britanic Boris Johnson, cafenelele, pub-urile și restaurantele trebuie sa se inchida incepand de vineri seara,…

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut luni oprirea tuturor activitatile sociale din Marea Britanie si a ordonat persoanelor vulnerabile sa se izoleze timp de 12 saptamani, intensificand lupta cu epidemia de coronavirus care se indreapta spre perioada de varf, transmite Reuters.

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a anuntat ca, probabil, epidemia de coronavirus se va raspandi si mai mult pe teritoriul Regatului Unit, scrie The Guardian, potrivit MEDIAFAX.„Cred ca este foarte important sa spunem ca aceasta este o problema care, cred eu, probabil se va agrava pentru…

- Premierul britanic Boris Johnson va proceda joi la o remaniere a cabinetului, a anuntat marti purtatorul sau de cuvant, transmite Reuters. Remanierea era asteptata de cateva saptamani si este probabil sa vizeze numirea altor titulari in unele posturi importante din guvern, in contextul…

- Este oficial! De vineri noapte, Marea Britanie nu mai face parte din Uniunea Europeana. Dupa mai bine de 3 ani de negocieri intense si multe amanari, Regatul Unit este prima tara care iese din blocul comunitar. Odata cu acest pas, incepe o perioada de tranzitie, pana pe 31 decembrie 2020, cel putin.…

- Guvernul britanic a decis marți sa permita participarea ”limitata” a companiei chineze Huawei la construirea rețelei 5G din Regatul Unit in ciuda acuzațiilor de spionaj lansate din SUA la adresa gigantului din domeniul telecomunicațiilor, potrivit BBC News.Compania chineza va furniza echipamente pentru…

- Cum se vor putea angaja strainii in Marea Britanie, dupa Brexit. Guvernul pregatește un nou sistem de imigrație pana la sfarșitul anului Un sistem al imigratiei pe puncte, asemanator celui australian, trebuie introdus in Regatul Unit pana la finele acestui an, considera ministrul britanic de interne…

- Premierul britanic Boris Johnson s-a declarat increzator ca va putea incheia un acord comercial cu tarife zero si cote zero cu Uniunea Europeana, care va asigura ca nu vor fi efectuate controale vamale...