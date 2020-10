Stiri pe aceeasi tema

- "Au fost emise ordinele sefului Departamentului pt Situatii de Urgenta privind carantinarea celor doua localitati stabilite de catre CJSU aseara. Am intrat deja de la ora 5 dimineata cu dispozitivele de ordine publica, pentru informare si indrumare", a transmis Prefectura Cluj. Citește și: O…

- In cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, din data de 22 octombrie a.c. s-a analizat situația epidemiologica la nivelul județului Sibiu și s-a adoptat Hotararea nr. 62/2020 care prevede o serie de masuri de prevenire și limitare a raspandirii virusului SARS CoV-2.

- Prefectul judetului Timis, Liliana Onet, a declarat ca in Timisoara "este o chestiune de ore" pana cand municipiul va intra in scenariul rosu, avand in vedere ca, joi dimineata, indicele de infectare este de 2,92 la mia de locuitori. Ea a spus ca, dupa ce se va depasi acest indice de infectare, va convoca…

- In cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, din data de 20 octombrie a.c. s-a analizat situația epidemiologica la nivelul județului Sibiu și s-a adoptat Hotararea nr. 60/2020 care prevede o serie de masuri de prevenire și limitare a raspandirii virusului SARS CoV-2.

- Este vorba despre comunele Sacuieu, Sâncraiu, Savadisla, care au depașit rata de 3 cazuri de coronavirus la 1.000 locuitori. Astfel, purtarea maștii devine obligatorie pentru toate persoanele cu vârsta de peste 5 ani, atât în spațiile…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis joi seara impunerea de noi restrictii, incepand de vineri, in 14 localitati din judetul Sibiu, inclusiv in municipiul resedinta de judet, unde a crescut numarul bolnavilor infectati cu noul coronavirus, informeaza un comunicat de presa al…

- Purtarea mastii de protectie atat in spatiile publice inchise, cat si in cele publice deschise, devine obligatorie in municipiul Caracal incepand din 15 octombrie, in conditiile in care incidenta cazurilor de COVID-19 din municipiu este de 2,70 la 1.000 de locuitori, in crestere fata de saptamana trecuta,…

- Marți, 1 septembrie, in județul Sibiu, sunt active 263 de cazuri confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2. Slimnic, Cristian și Arpașu de Jos sunt comunele cu cele mai multe cazuri de coronavirus!