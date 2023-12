Comisia de la Veneția a emis astazi un aviz privind modificarile la legea electorala, operate de guvernarea PAS in pragul alegerilor locale, prin care persoanelor afiliate unui partid declarat neconstituțional li s-a interzis participarea la scrutin. Este vorba despre membrii formațiunii Șor, scos in afara legii in iunie 2023. Modificarile „impun restricții excesive asupra dreptului de a candida. Deși acestea pot raspunde scopului legitim de aparare a Constituției și a integritații statului, ele nu par a fi pe deplin previzibile și nici nu respecta in totalitate principiul proporționalitații”,…