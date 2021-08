De astazi se impun restricții temporare de trafic. Au loc lucrari de reparații la conductele de distribuție de gaze naturale care sunt amplasate pe Șos. Fundeni intersecție cu Str. Capreni, Șos. Fundeni pe breteaua de trecere pe sub pod in dreptul nr. 103-105 și Str. Dragușin Deleanu nr. 67. Incepand de astazi, 10 august a.c., au fost instituite urmatoarele restricții de circulație: – Șos. Fundeni intersecție cu Str. Capreni, a fost restricționata circulația pe banda II, pe ambele sensuri de mers; – Șos. Fundeni pe breteaua de trecere pe sub pod in dreptul nr. 103-105, a fost restricționata circulația…