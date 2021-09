Restricții de trafic în București în zilele de sâmbătă și duminică. Rute ocolitoare pentru șoferi In perioada 29.05.2021 – 17.10.2021, in zilele de sambata și duminica, in intervalul orar 11.00 – 22.00, se va restricționa circulația autovehiculelor in perimetrele delimitate de urmatoarele strazi din Municipiul București, dupa cum urmeaza: • Zona 1 – delimitata de Bd. Ion Mihalache – Str. Arh. Ion Mincu – Bd. Aviatorilor – Piața Victoriei, cu restricționarea circulației rutiere pe Șos. Kiseleff, intre Str. Arh. Ion Mincu și Piața Victoriei și pe Str. Barbu Delavrancea, intre Bd. Ion Mihalache și Str. Arh. Ion Mincu; • Zona 2 – restricționarea circulației rutiere pe Calea Victoriei, intre Piața… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

