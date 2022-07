Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR anunta ca, sambata si duminica, vor fi instituite restrictii de circulatie pentru masinile mai mari de 7,5 tone, in judetele Teleorman, Olt, Dolj, Mehedinti, Caras – Severin, Timis, Arad, Bihor, Salaj, Satu Mare din cauza caniculei.

- Sambata și duminica (23 – 24 iulie), in intervalul orar 10 – 20, se vor institui restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 t in județele: Teleorman, Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș – Severin, Timiș, Arad, Bihor, Salaj, Satu Mare. Aceste restricții vor…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari cod galben și portocaliu de canicula și disconfort termic ridicat, valabile in mari parți din țara pana duminica. Șeful DSU Raed Arafat a anunțat, joi, intr-o conferința de presa a fost aprobat un set de masuri generale aplicabile in…

- Raed Arafat a explicat, ieri, masurile care se aplica in perioadele de canicula. De aceste masuri trebuie sa țina cont atat populația, cat și instituțiile sau autoritațile publice centrale sau locale. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a vorbit și despre avertizarile de canicula anunțate…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, miercuri seara, masuri care se vor aplica pe toata durata verii, cand sunt emise coduri meteorologice. Acestea sunt prezentate de secretarul de stat Raed Arafat. In cadrul CNSU, a fost aprobat, totodata, un set de masuri de prevenire…

- Meteorologii au emis miercuri avertizari Cod galben și Cod portocaliu de canicula valabile in urmatoarele zile in mai multe zone din țara. Potrivit ANM, joi, va fi Cod galben in județele Bihor, Arad, Timiș, Hunedoara, Alba, Caraș-Severin, Gorj, Valcea, Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman. In aceste zone…

- Meteorologii au emis miercuri, 20 iulie, noi avertizari cod portocaliu și cod galben de canicula in mare parte din țara, valabile pana sambata. Potrivit ANM, joi, va fi cod galben in județele Bihor, Arad, Timiș, Hunedoara, Alba, Caraș-Severin, Gorj, Valcea, Mehedinți, Dloj, Olt și Teleorman. In aceste…

- Meteorologii au emis, duminica, o atentionare Cod galben care vizeaza instabilitate atmosferica temporar accentuata si vijelii in Banat, Crisana si Maramures, apoi in vestul si nordul Transilvaniei, in intervalul duminica, 24 aprilie, ora 16.00 – luni, 25 aprilie, ora 03.00. Judetele marcate cu Cod…