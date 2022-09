Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Transport din cadrul Primariei Timișoara a transmis in aceasta dupa-amiaza, dupa ora 16:00, un comunicat privind restricțiile de circulație din zona Parcul Rozelor pentru Ruga Timișoarei, restricții care intra in vigoare chiar astazi. Astfel, in perioada 15 – 18 septembrie 2022, circulația va…

- Casa de Cultura a obținut aviz favorabil de la Comisia de Circulație de la nivelul municipiului Timișoara pentru inchiderea traficului rutier in perioada 15-18 septembrie, in vederea derularii evenimentului Ruga Timișoarei. Restrictiile se vor aplica astfel: -strada Acad. Alexandru Borza, pe tronsonul…

- Restricțiile rutiere impuse de Comisia de Circulație a Primariei Timișoara la sfarșitul lunii mai le creeaza un mare disconfort șoferilor. Și peste vara s-a circulat bara la bara, insa de la inceputul noului an școlar, Bd. Cetații fiind inchis, pe sensul de mers str. Cloșca – Calea Bogdaneștilor, traficul…

- Pentru buna desfașurare a evenimentului Turul Romaniei, care are loc in perioada 6-11 septembrie pe un traseu de 850 de km intre localitațile Satu Mare, Bistrița, Targu Mureș, Fagaraș, Cristian (Brașov), Curtea de Argeș și București, circulația pe drumurile din afara orașelor va fi restricționata pe…

- Societatea de Transport Public Local Timișoara anunța ca incepand din data de luni, 29.08.2022, mijloacele de transport aferente liniilor Expres 2 si 16 vor reveni pe traseul bulevardul Sudului – strada Maresal Constantin Prezan. Traseele liniilor 15, 16 si Expres 2 vor fi modificate, vedeți mai jos…

- Clujenii care recicleaza vor circula gratuit cu mijloacele de transport in comun, anunța Primarul Emil Boc. Incepand de astazi, la Piața agroalimentara Zorilor este amplasat un container pentru colectarea deșeurilor provenite din ambalaje de bauturi - sticla, plastic, aluminiu/metal. In schimbul…

- Societatea Cultural-Patriotica Avram Iancu din Romania, intrunita in ședința Biroului Executiv Național a luat act cu suprindere și indignare de intenția Primariei Turda de scoatere a statuii lui Avram Iancu din piața centrala a orașului si mutarea acesteia in viitoarea piațeta din fața teatrului din…

- Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat ca accesul tuturor vehiculelor va fi restricționat pe prima banda de circulatie pe traseul bulevardul Revolutiei – Podul Decebal – bulevardul 3 August, sambata, in intervalul orar 16:30 – 17:15, pentru desfașurarea marșului Pride TM. Din acest motiv,…