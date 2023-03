Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca din primele informatii obtinute in urma accidentului produs in Ungaria reiese ca au fost implicati si trei cetateni romani, dintre care unul a fost grav ranit. „Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca Ambasada Romaniei la Budapesta a fost notificata…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca, in data de 8 martie 2023, va avea loc o greva nationala care va afecta transportul public in comun (feroviar, metrou, autobuz etc.).Potrivit MAE, cetatenii…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Franța ca joi este prevazuta o greva generala, fiind asteptate perturbari ale circulatiei feroviare nationale, locale si internationale, noteaza Agerpres.De asemenea, transportul…

- In continuarea informațiilor transmise in contextul cutremurelor produse la data de 6 februarie 2023 in Republica Turcia, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reitereaza faptul ca cetațenii romani pot solicita asistenta consulara la urmatoarele numere de telefon ale Ambasadei Romaniei la Ankara: +90.312.447.7945…

- Franța se pregatește de o greva generala, anunțata pentru marți, 31 ianuarie. Proiectul reformei pensiilor a generat nemulțumirea sindicatelor. In acest context, Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare pentru romanii care vor sa mearga in Franța. Sunt asteptate perturbari ale tuturor categoriilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca, de miercuri pana vineri, Serviciul National de Meteorologie al Republicii Elene (EMY) a emis un cod rosu. Acesta a fost emis intrucat se așteapta precipitatii mixte,…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, vineri, o atenționare pentru cetațenii care urmeaza sa tranziteze Belgia, prin aeroportul Charleroi, ca insoțitorii de bord ai Ryanair din Belgia sunt in greva in zilele de 30 și 31 decembrie, precum și pe 1, 7 și 8 ianuarie 2023, potrivit Agerpres . Astfel,…