Un restaurant McDonald’s le-a interzis tuturor sub 18 ani sa intre neinsoțiți dupa ora 17, in incercarea de a reduce cazurile de „comportament antisocial”. Interdicția a fost introdusa la McDonald’s de pe Church Street din Liverpool, gigantul fast-food spunand ca decizia „nu a fost luata cu ușurința”, relateaza Daily Mail. Acesta adauga ca restricția temporara este un raspuns la faptul ca angajații sunt expuși la „abuz verbal și fizic”. In acest context, un purtator de cuvant al McDonald’s a spus pentru Daily Mail: „In ultimele saptamani am observat o creștere a numarului de incidente și comportament…