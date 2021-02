Restaurantele, cinematografele, institutiile de cultura se inchid din nou in municipiul Cluj-Napoca , dupa numai cinci zile de functionare, in urma cresterii incidentei COVID-19, potrivit Agerpres . Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis, vineri, ca noile masuri intra in vigoare incepand cu 14 februarie, in toate localitatile clujene in care incidenta COVID-19 este de peste trei cazuri de imbolnavire la mia de locuitori. In Cluj-Napoca, conform raportarii de vineri, incidenta COVID-19 a urcat la 3,49/1.000. “In unitatile administrativ-teritoriale de pe raza judetului Cluj,…