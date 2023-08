ANPC a transmis vineri, printr-un comunicat de presa, ca echipe de comisari ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) – in cadrul Comandamentului Litoral 2023 – au verificat un restaurant din Constanta unde au fost constatate diverse nereguli si proceduri care ar putea pune in pericol sanatatea consumatorilor. Astfel, restaurantul Mozzafiato, administrat de SC Concept Business Line SRL, a fost sanctionat cu amenzi contraventionale, in valoare de 32.000 lei si 1 avertisment. Acestora li s-au adaugat masura opririi temporare a prestarii serviciilor, precum si cea a opririi…