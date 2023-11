Stiri pe aceeasi tema

- Ilan Șor a revenit in Israel dupa ce plecase cu un avion privat intr-o direcție necunoscuta de autoritațile Republicii Moldova și nici de cele israeliene, potrivit postului public de televiziune de la Chișinau. Informația a fost confirmata de catre șeful Centrului de cooperare polițieneasca internaționala,…

- Fugarul Ilan Șor a revenit in Israel dupa ce acum patru zile a plecat cu un avion privat intr-o direcție necunoscuta de autoritațile de la Chișinau și nici de cele israeliene. Informația a fost confirmata pentru Moldova 1 de catre șeful Centrului de cooperare polițieneasca internaționala, din cadrul…

- Ilan Șor, condamnat la 15 ani de inchisoare in Republica Moldova in dosarul „furtului miliardului”, a plecat din Israel in urma cu cateva zile, a confirmat Viorel Tentiu, seful biroului Interpol de la Chișinau, relateaza TVR Moldova și agenția Reuters, citata de News.ro.Oligarul pro-rus de originie…

- In ziua de 18 octombrie, in Republica Moldova, prin cursele aeriene Tel-Aviv - Chișinau, au revenit 233 de cetațeni moldoveni și au plecat 48 de cetațeni. Ambasada Republicii Moldova in Statul Israel continua sa funcționeze in regim de permanența. {{709300}}Cetațenilor le este reamintita importanța…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) a venit cu precizari in contextul in care in spațiul public a aparut informații cu privire la decesul unui alt cetațean moldovean in Israel. Autoritațile de la Chișinau informeaza ca Ambasada R. Moldova la Tel Aviv verifica informația respectiva,…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene a venit cu o actualizare privind situația de securitate din Israel. Astfel, in ziua de 13 octombrie, in Republica Moldova, prin cursele aeriene Tel-Aviv - Chișinau, au revenit 121 cetațeni moldoveni. Tot ieri, au plecat spre Israel 59 de cetațeni…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) anunța cain aceasta dimineața, 11 octombrie, prin dispoziția prim-ministrului Dorin Recean, a fost activata celula de criza interinstituționala, coordonata de Ministerul Afacerilor Interne. Totodata, responsabilii instituției au menționat…

- Autoritațile de la Chișinau, anunța ca din 7 octombrie și pina in prezent 613 pasageri au sosit pe ruta Tel-Aviv - Chișinau, din care 198 sint cetațeni ai Republicii Moldova. Totodata, astazi dimineața, prin dispoziția Prim Ministrului Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost activata celula de criza…