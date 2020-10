Reșița, eliminată din Cupa României REȘIȚA – CSM Reșița a fost eliminata la loviturile de departajare, in turul 3 al Cupei Romaniei, de FC Universitatea Craiova 1948. Dupa primele 90 de minute scorul a fost egal, 1-1, dar in final oltenii s-au impus cu scorul de 5-3 la loteria penalty-urilor! Craiovenii au deschis scorul in prelungirile primei reprize prin Andrea Campagno, iar Reșița a egalat in minutul 81, prin Victoraș Astafei. La penalty-uri, rosso-nerii au inscris prin Danci, Dudea, Dat, iar Bagherea a ratat de la punctul cu var. „A fost un meci placut ochiului, a fost un meci cu multe faze de poarta și a fost un joc disputat… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

