- Presedintele SUA, Joe Biden, l-a chemat pe presedintele Camerei Reprezentantilor, Kevin McCarthy, la o reuniune la Casa Alba pe 9 mai, a anuntat presedintia americana, relateaza agentia EFE. Desi anuntul nu include alte detalii, publicatia The Hill scrie ca subiectul discutiei va fi situatia plafonului…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a avertizat marti ca esecul Congresului de a ridica plafonul datoriei guvernamentale ar declansa „o catastrofa economica” care ar duce la cresterea ratelor dobanzilor in anii urmatori, transmite Reuters.

- Presedintele democrat american Joe Biden, in varsta de 80 de ani, si-a anuntat marti candidatura la alegerile prezidentiale din 2024, la care s-ar putea infrunta din nou cu Donald Trump, relateaza AFP si Reuters.

- Presedintele republican al Camerei Reprezentantilor din SUA, Kevin McCarthy, a declarat duminica ca membrii acesteia va vota saptamana aceasta asupra unui proiect al sau privind cheltuielile si datoriile guvernului Statelor Unite si l-a invitat pe presedintele Joe Biden sa discute cu el plafonul datoriei,…

- Președintele american, in vasta de 80 de ani, a declarat vineri, la finalul deplasarii oficiale in Irlanda, ca a decis sa candideze pentru al doilea mandat și ca va anunța oficial intrarea in campania de realegere „relativ curand”, potrivit Reuters . „Vom anunța relativ curand (nr. candidatura). Dar…

- Yellen le-a spus parlamentarilor americani ca doreste ca reformele Bancii Mondiale sa extinda considerabil imprumuturile pentru a lupta cu schimbarile climatice si alte crize globale, in mare parte prin extinderea resurselor existente, adoptand politici de finantare inovatoare si mobilizand finantarea…

- Presedintele american a anuntat intr-un comunicat ca acest text, care respinge luarea in calcul a unor criterii de mediu, sociale sau de guvernanta – supranumite ”ESG” – in cadrul unor decizii financiare ameninta ”economisirea pensiilor si face ilegala luarea in calcul a factorilor de risc”. Prin aceasta…

- Presedintele american Joe Biden l-a nominalizat joi pe fostul director general al MasterCard, Ajay Banga, pentru a deveni presedinte al Bancii Mondiale, salutand experienta sa in afaceri in India natala si angajamentul sau de a mobiliza fonduri private pentru a extinde incluziunea financiara si a ajuta…