- Nimeni dintre republicani nu se îndoiește de „legitimitatea” victoriei lui Joe Biden, a afirmat miercuri un lider al partidului în Congresul american, adoptând o poziție contrara acuzațiilor nefondate de frauda electorala expuse de Donald Trump, potrivit AFP.Printr-o…

- Republicanii vor vota miercuri in Congres pentru a decide daca o elimina din ierarhia lor pe Liz Cheney, cazuta in dizgratie pentru criticile repetate la adresa lui Donald Trump, a anuntat luni liderul lor din Camera Reprezentantilor, Kevin McCarthy, citat de AFP. "Dupa ce v-am ascultat pe multi dintre…

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat ca Partidul Republican trece printr-o “mini-revolutie”, referindu-se la puternicele tensiuni din randurile “Grand Old Party” legate de pozitionarea sa fata de Donald Trump. „Se pare ca Partidul Republican incearca sa-si defineasca valorile sale“, a declarat…

- Pentru prima data in Statele Unite, doua femei sunt asezate in spatele lui Joe Biden in cursul marelui sau discurs de politica generala din Congres miercuri seara: vicepresedinta Kamala Harris si presedinta Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, noteaza AFP. La 81 de ani, lidera democratilor din…

- Fostul președinte Donald Trump ii indeamna pe americani sa se vaccineze impotriva Covid-19, deoarece vaccinul este unul „grozav” și care funcționeaza. Trump a mai declarat marți ca va decide daca va mai candida pentru un nou mandat la Casa Alba dupa alegerile pentru Congres din noiembrie 2022, potrivit…

- Americanii ar urma sa primeasca în acest week-end primele cecuri si viramente în valoare de 1.400 de dolari/persoana prevazute în pachetul de stimulare de 1.900 miliarde de dolari ratificat joi de presedintele Joe Biden, conform unui anunt al administratiei americane facut vineri,…

- Noul presedinte democrat Joe Biden voia ca ”Planul salvarii americane” (”American Rescue Plan”) sa fie adoptat la inceputul lui februarie, iar in urma intarzierii el a indemnat Congresul, saptamana aceasta, sa ”avanseze rapid”. Proiectul de lege a fost adoptat, dupa ore de dezbateri, in noaptea de sambata…