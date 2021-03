Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua legi care vizeaza activitatea farmaceutica si care au fost votate in luna decembrie de Partidul Socialistilor si platforma Pentru Moldova, din care face parte si Partidul Sor, au fost declarate neconstitutionale. Hotararea a fost pronuntata de Curtea Constitutionala, care a examinat sesizarile…

- CHIȘINAU, 23 feb – Sputnik. Partidul Socialiștilor (PSRM), condus de fostul președinte Igor Dodon, iși exprima, intr-o declarație difuzata miercuri, 23 februarie, „nedumerirea in legatura cu declarațiile frecvente și scandaloase” ale unor ambasadori acreditați in Republica Moldova, pe care le considera…

- Patru partide ar accede in mod cert in viitorul parlament de la Chisinau in caz de alegeri parlamentare anticipate, potrivit unui sondaj realizat de Asociatia Sociologilor si Demografilor din Republica Moldova, ale carui rezultate sunt citate luni de Radio Chisinau, potrivit AGERPRES. Conform…

- Patru partide ar accede in viitorul legislativ de la Chisinau daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate in Republica Moldova, arata datele unui sondaj realizat de Compania Date Inteligente (iData), relateaza Radio Chisinau. Potrivit rezultatelor sondajului, Partidul Actiune…

- Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) este singurul interesat ca alegerile parlamentare anticipate sa aiba loc cat mai curand. Partidul Socialistilor este interesat ca acestea sa aiba loc cat mai tarziu. Iar celelalte partide, in general, nu sunt interesate ca alegerile parlamentare anticipate sa aiba…

- PodcasturiDezamagire pentru cei care așteapta schimbari dupa anticipate! Ce se va intampla de fapt Alegerile parlamentare anticipate nu reprezinta o soluție pentru problemele politice, economice și sociale ale Republicii Moldova. Dupa scrutinul parlamentar anticipat, despre care se vorbește atat…

- Deputatii Platformei Actiune si Solidaritate (PAS) au depus miercuri o motiune de cenzura impotriva guvernului Republicii Moldova condus de Ion Chicu, motiune semnata si de deputati din Platforma Demnitate si Adevar (Platforma DA) si din Partidul Democrat (PDM), informeaza Radio Chisinau si IPN.md.…

- Partidul Socialiștilor nu se afla intr-o coaliție cu alte formațiuni din actualul Parlament, iar votul comun cu deputații din Platforma Pentru Moldova se explica prin sprijinirea reciproca a proiectelor de legi „bune pentru cetațeni”. Așa a explicat șeful statului in funcție, Igor Dodon, votul PSRM/Pentru…