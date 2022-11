Republica Moldova – România 0-5. Victorie la scor pentru elevii lui Edward Iordănescu, în amicalul prieteniei Echipa nationala de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa Republicii Moldova cu scorul de 5-0, duminica seara, pe Stadionul Zimbru din Chisinau, intr-un meci amical. Oaspeții au deschis scorul prin Morutan, in minutul 9, cu un sut la vinclu din interiorul careului. In minutul 40, Dragus a dus scorul la 2-0 pentru reprezentativa Romaniei, cu un sut de la 16 metri. Dupa pauza, gazdele au atacat mai mult, dar tot elevii lui Edward Iordanescu au fost cei care au marcat. Cicaldau a punctat in minutul 61, dintr-o lovitura libera de la 22 de metri. Debutantul Daniel Paraschiv a obținut penalty la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Moldova și Romania se intalnesc intr-un meci amical la Chișinau. Partida se joaca de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Pro Arena. Moldova - Romania, live de la 20:30 Click AICI pentru statistici Moldova - Romania, echipele probabile anunțate de Gazeta Sporturilor Moldova (3-4-3): Celeadnic…

- Naționala Romaniei intalnește duminica, de la ora 20.30 (Pro Arena), la Chișinau, intr-un joc amical, reprezentativa Republicii Moldova. Acesta este ultimul test pe care-l vor susține tricolorii lui Edward Iordanescu inaintea debutului in preliminariile Euro 2024. Partida de pe stadionul „Zimbru“ va…

- Rapid a caștigat derby-ul cu CFR Cluj, duminica, pe teren propriu, scor 2-1, intr-un meci din etapa a 16-a din Superliga. In minutul 32, gazdele au primirt penalty dupa un contact in careu intre portarul Scuffet si Luckassen. Sapunaru a transformat lovitura de pedeapsa, deschizand scorul. Campioana…

- CFR Cluj a pierdut joi, in deplasare, scor 0-3, meciul cu echipa turca Sivasspor, din etapa a cincea a grupelor Conference League. Gazdele au deschis scorul prin Yatabare, in minutul 22. Sivasspor a dus scorul la 2-0 in minutul 64. Janga a deviat balonul in poarta, iat turcii s-au impus cu 3-0. Site-ul…

- FCSB a fost surclasata de echipa daneza Silkeborg IF cu scorul de 5-0, joi seara, in deplasare, in Grupa B a Conference League. Vicecampioana Romaniei s-a deplasat in Danemarca fara mai multi titulari. FCSB a facut figuratie pe teren. Cele cinci goluri au fost inscrise de Anders Klynge (3), Kasper Kusk…

- FCSB va evolua de la 19:45, in deplasare, cu echipa daneza Silkeborg, in etapa a 3-a din Conference League. Partida va fi transmisa in direct pe ProArena. Echipele de start la Silkeborg – FCSB: Silkeborg (4-3-3): Larsen – Sonne, Salquist, Felix, Engel – Thordarson, Brink, Klynge – Jorgensen, Helenius…

- CFR Cluj și CS Universitatea Craiova se infrunta azi, de la 21:30, in derby-ul etapei cu numarul 10 din Liga 1. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Programul + rezultatele rundei #10 din Liga 1 CFR Cluj - CS Universitatea Craiova, LIVE de…

- FCSB a invins-o, in deplasare, cu 3-1, pe Viking intr-un meci disputat joi seara in returul play-off-ului Conference League. In prima manșa, gruparea norvegiana s-a impus cu 2-1, astfel ca FCSB va evolua in grupele Conference League. Vicecampioana Romaniei a deschis scorul in minutul 3. Malcom Edjouma…